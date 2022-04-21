Новый детский сад на 320 мест возведут в Калининском районе Новосибирска

В Новосибирске объявили конкурс на выполнение работ по строительству детского сада в Калининском районе города. В новом дошкольном учреждении планируется проводить занятия для 320 детей.

Информация о проведении конкурса в электронной форме размещена на сайте госзакупок департаментом строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, начальная цена муниципального контракта составляет более 431 млн рублей. Источником финансирования выступают средства бюджета города на 2022-2023 финансовые годы, в том числе субсидии их областного и федерального бюджетов.

Согласно документам, подрядчик выполнит работы по возведению детского сада на ул. Гребенщикова,4. Общая площадь здания составит 7,8 тыс. кв. м., в нем будет четыре этажа, в том числе подземный. Детский сад рассчитан на 320 мест (95 мест для детей от 1,5 до 3 лет, 225 — для детей от 3 до 7 лет). В штат сотрудников учреждения войдут 67 человек.

Победитель конкурса подготовит территорию под строительство детского сада, выполнит работы по устройству наружных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, проведет благоустройство, озеленение территории и другое.

Подать заявки на участие в конкурсе можно 6 мая, определить подрядчика планируется 12 мая. Выполнить работы по строительству детского сада необходимо до 8 декабря 2023 года.

Кроме того, в Новосибирске также намерены построить новую школу с бассейном по ул. Тургенева, 84. Начальная стоимость работ составляет около 989 млн руб. Работы планируется завершить к 8 декабря 2023 года.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в 2022-2023 годах в Новосибирской области планируется провести капремонт 25 школьных зданий в 15 муниципальных образованиях региона. Работы будут софинансироваться из федерального бюджета. На ремонт школ выделят более 979 млн рублей.