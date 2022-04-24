Новую школу за 430 млн рублей возведут под Новосибирском

В Новосибирской области объявили аукцион на выполнение подрядных работ по строительству школы в селе Репьево. Начальная цена контракта составляет более 430 млн рублей.

Извещение о проведении электронного аукциона на строительство школы в селе Репьево Тогучинского района Новосибирской области размещено на сайте госзакупок, заказчиком выступает государственное казенное учреждение региона «Управление капитального строительства». Работы будут проводиться за счет средств областного бюджета.

Согласно документам, трехэтажное образовательное учреждения разместят на участке площадью 14,4 тыс. кв. метров в селе Репьево на улице Центральная, в нем будет 220 мест для учащихся. Общее количество персонала в учреждении составит 56 человек, из них 32 — преподавательский состав. В учреждении разместят помещения начальной, основной и старшей школы, спортивный блок, актовый зал, медицинский, административные блоки и другое. Отмечается, что на территории проектируемого объекта выделены также хозяйственная, физкультурно-спортивная зоны и зона отдыха.

«Зона отдыха расположена в юго-восточной части участка и включает в себя площадки для подвижных игр, обучающихся и площадку тихого отдыха. Размер площадок для подвижных игр принят из расчета: — площадь площадки для обучающихся 1-х классов – 180 кв.м на класс; — площадь площадки для обучающихся 2-4 классов – 100 кв.м на класс; — площадь площадки для обучающихся 5-9 классов – 25 кв.м на класс», — указано в проектной документации.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ, подрядчик выполнит, в частности, снос зеленых насаждений, демонтаж наружных сетей водопровода, существующей тепловой сети, проведет пусконаладочные, земляные работы, выполнит устройство подпорных стен, фундаментов и прочее.

Подать заявки на участие в аукционе можно до 11 мая, подвести итоги планируется 13 мая. Завершить работы по строительству объекта необходимо до 1 сентября 2023 года.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Октябрьском районе Новосибирска появится новая школа с бассейном. На возведение объекта направят почти 1 миллиард рублей. В городе также планируется построить детский сад для 320 детей.