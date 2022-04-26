Аукцион на строительство новой школы объявили в Новосибирской области

Новосибирские власти объявили аукцион на строительство новой школы в селе Ивановка Баганского района. Максимальная стоимость работ составляет более 452 млн рублей.

Информация о проведении электронного аукциона размещена на сайте госзакупок, заказчиком нового строительства выступает государственное казенное учреждение региона «Управление капитального строительства».

Согласно документам, подрядчик выполнит работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию школы в селе Ивановка Баганского района Новосибирской области. В техническом задании на проектировании объекта капитального строительства указано, что в здании будет не более трех этажей с подвалом, в школе смогут учиться 180 детей. Общая площадь земельного участка, на котором планируется новое строительство — 13,3 тыс. кв. м.

Образовательное учреждение будет очной формы обучения, в нем разместят классы начальной, основной и старшей школы, игровую площадку для групп продленного дня, учебные кабинеты, физкультурно-спортивный зал, зрительный зал с гримерными, медицинский кабинет, библиотеку с зоной IT и другое.

«Проезд к зданию школы должен быть оборудован устройствами, исключающими возможность развития транспортными средствами высокой скорости», — отмечается в документах к закупке.

Планируется также выполнить работы по благоустройству прилегающей территории. Подрядчик выполнит посадку лиственных деревьев, кустарников, проведет ограждение территории и установит малые архитектурные формы.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 16 мая, подвести итоги планируется18 мая. Выполнить работы по архитектурно-строительному проектированию и инженерным изысканиям подрядчик должен до 1 ноября текущего года, построить и ввести школу в эксплуатацию необходимо до декабря 2023 года. Начальная цена контракта составляет 452 млн рублей, источником финансирования выступают средства федерального и областного бюджетов.

Напомним, ранее стало известно о том, что в селе Репьево Тогучинского района Новосибирской области появится новая школа на 220 мест. Стоимость выполнения работ составляет около 430 млн рублей. Кроме того, к декабрю 2023 года в Октябрьском районе Новосибирска намерены построить школу с бассейном за почти миллиард рублей.