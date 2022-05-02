Прямые рейсы из Новосибирска в Дубай возобновила авиакомпания Flydubai, ранее заявлявшая о прекращении полётов по этому направлению. Пока полёты открыты до 15 мая, а что будет дальше — неизвестно.

По информации Новосибирской ассоциации туристических организаций, авиакомпания Flydubai вернула рейсы из Новосибирска в Дубай. Напомним, 1 мая авиакомпания сообщала о досрочном завершении программы полётов.

«На данный момент до 15 мая продлили авиасообщение. У нас летало на «Боингах» 300 человек в неделю. После 15-го — другой вопрос, как это будет», — рассказала исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций Светлана Фоменко в интервью НГС.

По её словам, остается много нюансов, которые нужно решить авиакомпании. В том числе — по действующим разрешениям на авиаперевозки, объемам перевозок и количеству самолетов на рейсах.

Напомним, 22 апреля из-за технической неисправности самолёта Flydubai вылет в Дубай из новосибирского аэропорта Томачёво задержали на 20 часов.

Ранее «Континент Сибирь» писал, во сколько могут обойтись билеты за рубеж для новосибирцев на майские праздники. Также 27 апреля стало известно, что авиакомпания «Россия» (входит в состав Группы «Аэрофлот») приняла решение о создании подразделения в Красноярском крае.