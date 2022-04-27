Авиакомпания «Россия» откроет подразделение в регионе Сибири

Авиакомпания «Россия» (входит в состав Группы «Аэрофлот») приняла решение о создании подразделения в Красноярском крае. Ранее в регионе открылся авиахаб компании «Аэрофлот».

Информация о планах авиакомпании «Россия» появилась сайте перевозчика. В пресс-службе организации отметили, что решение о создании подразделения в Красноярском крае было принято в рамках задачи по развитию хаба Группы «Аэрофлот» в Сибири и в связи с необходимостью выполнения новых рейсов.

Отмечается, что из Красноярского края авиакомпания планирует полеты в 6 регионов России и за рубеж. Как сообщили «Интерфаксу» в компании, рейсы запланированы с 1 июня.

«Открытие нового подразделения «России» является последовательным решением в реализации стратегии создания крупного регионального транспортного узла на базе аэропорта Красноярска. Размещение части персонала в Красноярском крае позволит обеспечить бесперебойную деятельность авиакомпании в рамках расширения маршрутной сети перевозчика, что повысит доступность регионов России для пассажиров», — отметили в пресс-службе авиаперевозчика.

Уточняется, что на первом этапе компания намерена принять на работу около 100 специалистов, позже число работников организации в регионе может быть расширено. По большинству направлений авиаперевозчик будет выполнять полеты на самолетах отечественного производства Superjet 100, часть парка которых планируется разместить в аэропорту Емельяново Красноярского края.

Отметим, авиахаб «Аэрофлота» открылся в международном аэропорту Красноярска им. Дмитрия Хворостовского в мае прошлого года. Он стал вторым базовым аэропортом компании после Шереметьево в Москве. Планировалось, что хаб начнет работу в 2020 году, однако из-за ситуации с коронавирусной инфекции его открытие было перенесено на год.

Авиакомпания «Россия» является базовым перевозчиком аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва) и Сочи. Компания входит в Группу «Аэрофлот» и является одним из крупнейших авиаперевозчиков России. В авиакомпании эксплуатируется 127 воздушных судов.