Сколько стоит отдохнуть за рубежом на майские праздники?

В майские праздники стоимость перелёта за рубеж из России традиционно растёт. В этом году на эту тенденцию накладываются и новые ограничения, связанные с международной обстановкой. Даже беглый взгляд на предложения авиакомпаний показывает, что теперь путешественникам не только придется заплатить намного больше за билет, но и совершить за эту цену больше пересадок, чем обычно. А кое-где ещё даже продолжает действовать карантин для непривитых от коронавируса.

Накануне майских праздников читатели «Континента Сибирь» активно ищут, где бы провести первые тёплые дни. Часть граждан в этом году отказываются от зарубежных поездок в пользу внутрироссийских. Однако многие всё-таки ищут способы съездить отдохнуть за границу – туда, куда ещё возможно. «Континент Сибирь» проанализировал стоимость билетов по самым популярным направлением через агрегаторы Aviasalеs, Ozon, Tutu.ru.

Так, билет эконом-класса в одну сторону для одного человека с вылетом 1 мая из Новосибирска в Гоа (Индия) обойдётся в сумму от 49 тыс. рублей. Но для этого придётся сделать целых три пересадки в аэропортах разных стран. Кроме того, пассажирам предлагается самостоятельно узнавать о возможностях пересадок в Бишкеке и Дубае.

В Стамбул самый доступный билет будет стоить от 32 тыс. рублей. Со всеми пересадками дорога займёт почти двое суток. Более удобный перелет (18 часов) с одной пересадкой стоит от 119 тыс. рублей.

Одной из самой дорогих поездок может стать в майские праздники посещение столицы Мексики – города Мехико. Билет на самолет из Новосибирска в Мехико по данным агрегаторов можно купить минимум от 226 тыс. рублей. При этом в дороге придётся провести более 2-х суток и сделать две пересадки – в Москве и Дубае.

А вот в Дубай (ОАЭ) на 1 мая удалось найти относительно недорогие билеты — от 33 тыс. рублей (в дороге придётся провести больше суток). Более удобный перелет (13 часов) с одной пересадкой будет стоить от 84 тыс. рублей на одного человека в одну сторону.

Другое популярное в последние годы направление у россиян – Вьетнам. Билет в аэропорт города Ханой на 1 мая обойдется от 93 тыс. рублей (с тремя пересадками), 241 тыс. рублей (с двумя пересадками). При этом на 2 мая можно найти вариант от 130 тыс. рублей за билет (с двумя пересадками).

Относительно недорогие билеты можно ещё найти в Тбилиси (Грузия). Это направление также довольно популярно в последнее время среди новосибирцев. Чтобы сэкономить и купить из Новосибирска в Тбилиси билет за 36 тыс. рублей нужно быть готовым совершить две пересадки в промежуточных аэропортах и провести в дороге более суток. Перелёт за 15 часов с двумя пересадками предлагается по цене от 54 тыс. рублей.

Экзотический Тайланд также значительно подорожал для туристов. Минимальная стоимость билета на 1 мая в Бангкок составляет 105 тыс. рублей (с двумя пересадками). Также нужно помнить, что непривитых от COVID-19 туристов здесь будет ждать 5-дневный карантин без возможности покидать свой номер. Избежать карантина непривитым россиянам можно сдав за 72 часа до вылета ПЦР-тест на коронавирус.