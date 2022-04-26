Арбитражный суд признал недействительной сделку мэрии по продаже сквера на Демакова в Новосибирске

Сделка по продаже участка на пустыре в Советском районе Новосибирске, вызвавшая недовольство общественности Академгородка и сомнения в её законности, признана недействительной. Такое решение принял арбитражный суд региона.

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск областной прокуратуры к мэрии Новосибирска о признании недействительным договора о купле-продаже земельного участка на улице Демакова. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда 20 апреля.

Договор купли-продажи акций на земельный участок с заасфальтированными площадками, расположенный на пустыре в Советском районе Новосибирска, мэрия города заключила в июле 2020 года с АО «Новосибирское агентство инвестиционного развития». Сумма сделки составила 154 млн руб.

На выкупленном земельном участке городские власти планировали обустроить зелёную зону и построить там досуговый центр. Общественность Академгородка выступила против этих планов, отметив отсутствие торгов и заниженную цену, по которой был реализован объект. В конце февраля 2021 года депутаты Законодательного собрания Новосибирской области заявили о намерении обратиться в прокуратуру с просьбой проверить законность сделки.

Как комментировал ситуацию мэр Новосибирска Анатолий Локоть, цель сделки заключалась в развитии зелёной зоны за счёт инвестора. Проект планировалось реализовать ещё в 2017 году. По словам мэра, если бы участок был реализован по более высокой цене, новый собственник стремился бы окупить затраты за счёт застройки.