Прокуратура начала проверку по факту экстренной посадки самолёта в Новосибирске

Юлия Моисеева
 
Новосибирский аэропорт Толмачево терминал
Аэропорт Толмачёво - фото Михаила Перикова

Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту экстренной посадки пассажирского самолёта авиакомпании «РусЛайн» в новосибирском аэропорту «Толмачёво». Воздушное судно, следовавшее до Москвы, вынуждено приземлилось из-за технической неисправности.

Самолёт авиакомпании «РусЛайн», выполнявший рейс «Кемерово – Екатеринбург – Москва», экстренно приземлился в новосибирском аэропорту около часа ночи 25 апреля, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, причиной вынужденной посадки стала обнаруженная техническая неисправность воздушного судна.

«Выполнение авиарейса отложено в связи с заменой воздушного судна, вылета ожидают 31 пассажир. В настоящее время Новосибирским транспортным прокурором осуществляются надзорные мероприятия по соблюдения прав пассажиров», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

Напомним, в ноябре 2021 года из Новосибирска не мог вылететь самолёт до Египта с 500 пассажирами.

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