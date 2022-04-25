Названо время запуска фейерверков в честь Дня Победы в Новосибирске

Два главных фейерверка в День Победы в Новосибирске начнутся с перерывом в десять минут с 21:50 до 22 часов. Примерно в это же время в разных точках города прогремит ещё несколько салютов.

Праздничный фейерверк на набережной Оби в Новосибирске запустят в 22 часа, всего ожидается 30 залпов из орудий Д-6 и несколько пусков из четырёх салютных установок. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности командующего общевойсковым объединением Центрального военного округа Олег Короткевич на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС 25 апреля.

Второй основной фейерверк прогремит на площади Ленина перед Новосибирским оперным театром в 21:50, сообщила также на встрече с журналистами заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

Также, как сообщила вице-мэр, в этом году в городе организованы фейерверки в разных точках города. Они, в частности, состоятся на Монументе Славы, возле ТЦ «Эдем» и на стадионе «Локомотив».

Помимо этого, утром во время исполнения гимна России на параде прогремит салют их пяти холостых залпов. Его запустят на пересечении улиц Военной и Ипподромской.

Ранее сообщалось о праздничной программе Дня Победы в Новосибирске.