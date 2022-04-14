Два салюта и фейерверк прогремят в Новосибирске 9 мая

Новосибирцев в этом году ожидает сразу три салюта в честь Дня Победы. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе пресс-конференции 14 апреля.

Как рассказал мэр, один из салютов традиционно пройдёт утром во время парада на площади Ленина. Два других состоятся на набережной Оби и возле Новосибирского оперного театра в центре города.

«Я напоминаю, что подобные салюты проводятся не везде, есть перечень городов. Новосибирск всегда входит в этот перечень как город, который очень многое сделал для того, чтобы состоялась победа, и салют будет у нас будет проводиться в соответствии с приказом министра обороны РФ. Также мы планируем провести и фейерверк, который состоится в районе Оперного театра. Что касается салюта, мы рассматриваем в последнее время возможность расположения батареи на берегу Оби возле набережной. Правда, будет и днём ещё один салют – это тоже традиционный салют, который звучит во время парада, когда играет гимн страны. Это тоже традиция, тоже приказ министра обороны, который определяет особый порядок проведения военных парадов», — сообщил мэр на встрече с журналистами в онлайн-формате в четверг.

Напомним, ранее Анатолий Локоть сообщал, что в этом году День Победы в Новосибирске будет праздноваться полноформатно. Планируется, в частности, открыть доступ зрителям праздничного парада, однако окончательное решение зависит от эпидемиологической ситуации.

Ранее также сообщалось о том, что празднование Дня Победы в регионе в этом году посвятят истории освобождения Украины от фашистских захватчиков.