Парад, кино и фейерверки: мэрия Новосибирска опубликовала программу мероприятий Дня Победы

Праздничная программа к 9 мая появилась на официальном Telegram-канале мэрии Новосибирска. В числе мероприятий – показ фильма, парад Победы, традиционная акция «Бессмертный полк» и два фейерверка.

Как напомнили в муниципалитете, в этом году празднование Дня Победы пройдёт в полноценном режиме. Ранее при организации торжественных мероприятий учитывались ограничения, которые были введены из-за высокой заболеваемости коронавирусом.

Праздничные мероприятия начнутся 8 мая – в 22 часа на Монументе Славы пройдёт традиционная акция «Свеча памяти». На следующий день в 10 утра на площади Ленина состоится военный парад войск Сибирского гарнизона, который в 10.45 продолжится акцией «Бессмертный полк». Её участники прошествуют по Красному проспекту до Дома офицеров.

В 12 часов начнутся праздничная программа «Новосибирск. Во имя Победы!» и интерактивная программа «Победный май» в Первомайском сквере. В 12.30 состоится торжественный митинг с возложением венков к Вечному огню на Монументе Славы.

В 15.00 в кинотеатре им. В. Маяковского покажут фильм «Освобождение». В 19 часов на площади Ленина начнётся вечерняя программа «Новосибирск – Город трудовой доблести». Завершится праздник фейерверками в центре города и на Михайловской набережной.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил посвятить празднование Дня Победы истории освобождения Украины от фашистских захватчиков.