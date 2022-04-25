Новосибирские кладбища очищают от мусора перед майскими праздниками

В Новосибирске проходят весенние уборки на территории городских кладбищ. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии 25 апреля.

Мэрия Новосибирска и муниципальное учреждение «Ритуальные услуги» приводят в порядок городские кладбища после зимы, сообщает Telegram-канал администрации в понедельник.

Как уточнили в муниципалитете, работники городских служб убирают и вывозят с территории мусор, чистят проезды и проходы к захоронениям, а также распиливают аварийные и упавшие деревья.

«Особое внимание уделяют восстановлению воинских захоронений и мемориальных зон, а также своевременной очистке территории воинских мемориалов», — отметили в мэрии.

Помимо этого, на кладбищах проводят акарицидную обработку против клещей.

Напомним, на днях в рамках весенней уборки в Новосибирске отмыли памятник Ленину в центре города, а ранее – очистили окружающие монумент деревья. В минувшую субботу в областном центре также прошёл субботник, в котором приняли участие местные власти.