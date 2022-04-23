23 апреля в Новосибирске прошел общегородской субботник, в котором приняли участие первые лица города и области.

«Традиция субботников в Новосибирске никогда не прерывалась. И сегодня новосибирцы вышли в парки, скверы, дворы своих домов с хорошим настроением, чтобы сделать родной город чище и комфортнее», – написал в Telegram Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска принял участие в субботнике сразу на двух площадках: в Сквере героев революции в центре города, а также в пойме Каменки в Дзержинском районе. «Здесь большая территория и это не первый субботник на площадке, где уже в этом году появится уникальный парк. Предстоит еще очень много сделать для её благоустройства, но очень важно, что новосибирцы участвуют в субботниках, чувствуют себя сопричастными к преображению родного города», – прокомментировал он. Вместе с мэром в уборке участие приняли его заместитель, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова, а также сотрудники администрации Дзержинского района, предприятия «Метро МИР», МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» и другие.

Губернатор Андрей Травников в свою очередь принял участие в уборке сквера у Монумента Славы. «Это знаковое, святое место в Новосибирске – нужно привести его в порядок в первую очередь – сказал губернатор. – С каждым годом мусора все меньше – люди уважительно относятся к Монументу Славы, к его скверу. Но, тем не менее, работы здесь хватает – постараемся ударно потрудиться и часть сквера привести в порядок. Конечно, у коммунальщиков впереди много дел по дополнительной очистке, озеленению, высадке цветов – мы все вместе будем готовиться к великому празднику – к Дню Победы. Мне и моим товарищам также приятно в этом участвовать, внести свой вклад».

Организатором данной акции выступило региональное отделение партии «Единая Россия». Кроме Андрея Травникова в ней приняли участие представители депутатского корпуса.