В Новосибирске отмыли шестиметровый памятник Ленину

Юлия Моисеева
 
памятник Ленину
Фото: группа "Зелёный Новосибирск" соцсети "ВКонтакте"

Сотрудники муниципального предприятия «Горзеленхоз» вымыли памятник В.И. Ленину в Новосибирске в рамках проведения городской уборки 21 апреля. В ближайшее время в областном центре планируется привести в порядок другие монументы.

Как сообщили на канале мэрии Новосибирска в Telegram, для отмывания памятника высотой шесть с половиной метров потребовалось три кубических метра воды с моющим средством.

«Для чистки использовали мойки высокого давления, на сильно загрязнённых участках работали щётками», — уточняют также в муниципалитете.

В Новосибирске отмыли шестиметровый памятник Ленину - Фотография
Фото: группа «Зелёный Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

По данным группы «Зелёный Новосибирск» соцсети «ВКонтакте», на следующей неделе планируется очистить мемориальные комплексы в скверах «Павловский» и «Покорителей Атома» в Калининском районе, а также в сквере «Героев Революции» в Центральном районе.

В Новосибирске отмыли шестиметровый памятник Ленину - Изображение
Фото: группа «Зелёный Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Напомним, на прошлой неделе во время городской уборки в центре Новосибирска вымыли ели.

Ранее также сообщилось о том, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал мэра Новосибирска Анатолия Локтя за качество работы по благоустройству после высказывания градоначальника о причинах образования пыли на территории города.

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