В Новосибирске отмыли шестиметровый памятник Ленину

Сотрудники муниципального предприятия «Горзеленхоз» вымыли памятник В.И. Ленину в Новосибирске в рамках проведения городской уборки 21 апреля. В ближайшее время в областном центре планируется привести в порядок другие монументы.

Как сообщили на канале мэрии Новосибирска в Telegram, для отмывания памятника высотой шесть с половиной метров потребовалось три кубических метра воды с моющим средством.

«Для чистки использовали мойки высокого давления, на сильно загрязнённых участках работали щётками», — уточняют также в муниципалитете.

По данным группы «Зелёный Новосибирск» соцсети «ВКонтакте», на следующей неделе планируется очистить мемориальные комплексы в скверах «Павловский» и «Покорителей Атома» в Калининском районе, а также в сквере «Героев Революции» в Центральном районе.

Напомним, на прошлой неделе во время городской уборки в центре Новосибирска вымыли ели.

Ранее также сообщилось о том, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал мэра Новосибирска Анатолия Локтя за качество работы по благоустройству после высказывания градоначальника о причинах образования пыли на территории города.