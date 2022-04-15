В центре Новосибирска вымыли ели

Работники муниципального предприятия «Горзеленхоз» во время городской уборки 15 апреля отмыли ели на площади Ленина в Новосибирске. С деревьев удалили дорожную пыль и насекомых-вредителей.

Сотрудники «Горзеленхоза» мыли хвойные деревья возле памятника В.И. Ленину, уточнили на канале мэрии в Telegram.

Как объяснили в группе «Зелёный Новосибирск» в социальных сетях, деревья обмывают от пыли и грязи, которые попадают на кроны от автодорог. Особенно от загрязнения страдает растительность, находящаяся на так называемой первой линии — в непосредственной близости к дорогам.

Для промывки деревьев используют специальные моющие средства. Процедуру проводят сразу после таяния снега.

«Обмыв крон деревьев способствует удалению с листьев и хвои некоторых вредителей, например, паутинного клеща, ложнощитовки и тли. В итоге надлежащим образом ухоженное дерево будет меньше подвергаться болезням и воздействию вредителей», — рассказали также в группе «Зелёный Новосибирск» соцсети «ВКонтакте».

По информации муниципалитета, в прошлом году со стоящих вдоль проспекта в центре Новосибирска ёлок убрали провода старых гирлянд. Деревья также снабдили минеральными удобрениями и провели профессиональное формирование их крон.

Помимо этого, на Красном проспекте красят чугунные ограждения.

В мэрии также напомнили, что 23 апреля в Новосибирске пройдёт общегородской субботник.

Напомним, на пресс-конференции 14 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть связал запылённость города со строительством четвёртого моста через Обь. Концессионер стройки, ГК «ВИС», прокомментировал высказывание мэра.

Ранее также сообщалось о начале благоустроительных работ на Вокзальной магистрали. Первым этапом станет озеленение территории.