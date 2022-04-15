В центре Новосибирска вымыли ели

Юлия Моисеева
 
чистка елей на площади Ленина
Фото со страницы группы "Зелёный Новосибирск" "ВКонтакте"

Работники муниципального предприятия «Горзеленхоз» во время городской уборки 15 апреля отмыли ели на площади Ленина в Новосибирске. С деревьев удалили дорожную пыль и насекомых-вредителей.

Сотрудники «Горзеленхоза» мыли хвойные деревья возле памятника В.И. Ленину, уточнили на канале мэрии в Telegram.

Как объяснили в группе «Зелёный Новосибирск» в социальных сетях, деревья обмывают от пыли и грязи, которые попадают на кроны от автодорог. Особенно от загрязнения страдает растительность, находящаяся на так называемой первой линии — в непосредственной близости к дорогам.

Для промывки деревьев используют специальные моющие средства. Процедуру проводят сразу после таяния снега.

«Обмыв крон деревьев способствует удалению с листьев и хвои некоторых вредителей, например, паутинного клеща, ложнощитовки и тли. В итоге надлежащим образом ухоженное дерево будет меньше подвергаться болезням и воздействию вредителей», — рассказали также в группе «Зелёный Новосибирск» соцсети «ВКонтакте».

По информации муниципалитета, в прошлом году со стоящих вдоль проспекта в центре Новосибирска ёлок убрали провода старых гирлянд. Деревья также снабдили минеральными удобрениями и провели профессиональное формирование их крон.

Помимо этого, на Красном проспекте красят чугунные ограждения.

В мэрии также напомнили, что 23 апреля в Новосибирске пройдёт общегородской субботник.

Напомним, на пресс-конференции 14 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть связал запылённость города со строительством четвёртого моста через Обь. Концессионер стройки, ГК «ВИС», прокомментировал высказывание мэра.

Ранее также сообщалось о начале благоустроительных работ на Вокзальной магистрали. Первым этапом станет озеленение территории.

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