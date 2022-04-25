Товары более 200 иностранных брендов позволят ввозить в Россию путём параллельного импорта

Минпромторг РФ согласовал список иностранных товаров, для которых будет открыт параллельный импорт. В него вошло более 200 брендов, в том числе Apple, Huawei и Lenovo, а также ряд автомобильных марок.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписал документ со списком товаров, для которых предполагается ввести параллельный импорт – возможность ввоза в страну конкретных партий продукции с товарным знаком, которую правообладатель не соглашается импортировать в РФ.

В список вошло более 200 брендов из 50 групп товаров, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий приказ. В ближайшее время документ должен быть зарегистрирован в минюсте РФ.

В число товаров, которые планируется разрешить для ввоза в Россию посредством параллельного импорта, вошли гаджеты Apple, Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, техника Huawei и Lenovo, автомобили и комплектующие Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota и Nissan, автомобильные двигатели Cummins, Deutz, Kubota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo и Scania, а также промышленное оборудование Caterpillar и Siemens.

Напомним, в апреле крупный поставщик телеком-оборудования приостановил работу в России на неопределенный срок.