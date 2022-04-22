Власти Новосибирска отказались согласовать заявленное ранее реготделением партии «Яблоко» шествие в Праздник Весны и Труда. Официальная причина отказа — коронавирусные ограничения, принятые в регионе.

В мэрии Новосибирска ответили на ранее поступившее уведомление от регионального отделения партии «Яблоко» о проведении первомайского шествия. В городской администрации отказались согласовывать мероприятие из-за опасной эпидемиологической обстановки.

«Получен ответ из мэрии на уведомление о проведении шествия «За мир!» 1 Мая. Отказ в согласовании публичного мероприятия. Ссылка (на) ковидные ограничения. Праздничная демонстрация «За мир!» отменяется», — сообщается на официальной странице партии в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 20 апреля представители партии направили в мэрию города уведомление о проведении 1 мая на Красном проспекте «публичного мероприятия в форме шествия». В мэрии приняли уведомление, сообщив, что имеют право отказать в согласовании шествия в течение трёх дней.

В полученном 22 апреля представителями «Яблока» письме причиной отказа в согласовании шествия называется введенный 18 марта 2020 года правительством региона «режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции». Отмечается, что ограничительные меры были продлены 15 марта 2022 года постановлением губернатора до 1 июля 2022 года.

Также в ответном письме мэрии содержится предупреждение, что в случае проведения публичного мероприятия его участники могут быть привлечены к ответственности по действующему законодательству.

Ранее на официальном Telegram-канале мэрии Новосибирска появилась информация о программе празднования 9 мая. В этот день пройдет парад Победы, традиционная акция «Бессмертный полк» и два фейерверка. К празднику новосибирские улицы вымоют шампунем.