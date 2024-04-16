В Новосибирске назвали приоритетные направления майского отдыха за рубежом: где тепло и недорого?

Конец апреля и начало мая традиционно становятся временем повышенного спроса на зарубежные пляжные туры. Для полноценного отдыха в этот период достаточно прибавить неделю отпуска к продолжительным майским выходным. Уже известно, что в 2024 году отдыхать будем четыре дня с 28 апреля по 1 мая и столько же с 9 по 12 мая. «Континент Сибирь» выяснил, на побережье какого моря и за сколько можно улететь в мае из Новосибирска.

В Турции в этом году ранняя и очень теплая весна. Туристы довольны и уже купаются. Температура воздуха в мае +26…+30 градусов. Вода в Средиземном море еще достаточно прохладная — около +20 градусов, у берега во второй половине дня +22 градуса. Полеты в Турцию стартуют с 26 апреля. Самый выгодный рейс с 30 апреля («все включено»). Недельный отдых обойдется: отели 4* — от 66 тысяч рублей за человека, отели 5* — от 71 тысячи 300 рублей, отели 5* делюкс — от 110 тысяч рублей.

Направление для тех, кто любит пожарче, — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В начале мая в Эмиратах температура воздуха в тени около +35 градусов, вода в Персидском заливе +28. Самый выгодный рейс в ОАЭ со 2 мая. Недельный отдых в городских отелях (полупансион — завтрак + ужин) стоит: отели 3* — от 86 тысяч рублей за человека, отели 4* — от 90 тысяч рублей, отели 5* — от 96 тысяч рублей. Отдых в пляжных отелях, работающих по системе «все включено»: 4* — от 115 тысяч рублей, 5* — от 126 тысяч рублей, 5* делюкс — от 205 тысяч рублей.

«Круглогодичные рейсы на Пхукет (Таиланд. — «КС») завоевывают все больше своих почитателей. Из Новосибирска летает три авиакомпании: «Аэрофлот», «Азур Эйр» и «Икар Эйрлайнс». На Пхукет есть варианты отдыха на 6, 9, 12 и более ночей. Температура воздуха в мае здесь +30…+32 градуса. Вода в Андаманском море около +30. Влажность высокая, примерно 14 дней в месяц с проливными дождями. На берегу приятный бриз. Многим нравится отдыхать в низкий сезон — очень приятные цены на отели. Но на майские праздники, при высоком спросе, цены пока держатся на уровне зимнего сезона», — рассказала руководитель новосибирского турагентства Людмила Гейнисман.

Лучшая цена отдыха на Пхукете в этот период предлагается на рейсах c 27 апреля. Тур на 9 ночей (с завтраком) обойдется: отели 3* — от 98 тысяч 800 рублей за человека, 4* — от 103 тысяч рублей, 5* — от 113 тысяч рублей.

Отмечается, что заявленный на 26 апреля рейс из Новосибирска в Хургаду (Египет) на 11 ночей стоит в расписании, туры на него продаются по цене от 128 тысяч рублей за человека (отель 4*, «все включено»). В Египте в это время тепло, солнечно и сухо. Температура воздуха +30…+32 градуса, вода в Красном море около +25.

Последний в этом сезоне рейс на Шри-Ланку летит 24 апреля на 10 ночей. Минимальная стоимость тура на курорт Хиккадуве в отель 2* (без питания) — 76 тысяч рублей. Апрель на Шри-Ланке — последний месяц перед началом сезона дождей.

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