Певица Вероника Джиоева объявила об уходе из Новосибирского театра оперы и балета

Российская оперная певица, заслуженная артистка России Вероника Джиоева сообщила об уходе из Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ).

О том, что Вероника Джиоева перестала быть солисткой Новосибирского театра оперы и балета, сообщила сама артистка в своем телеграм-канале.

«Хочу официально заявить, что больше не являюсь солисткой Новосибирского театра оперы и балета. Хочу поблагодарить артистов, хор, оркестр за эти 17 лет. Лично выразить благодарность Татьяне Григорьевне Гиневич, за чуткость, понимание и помощь. Поблагодарить лично Кехмана Владимира Абрамовича, Ару Араевича Карапетяна, директора театра. Главного дирижера театра Юровского Дмитрия Михайловича, главного режиссера театра Вячеслава Васильевича Стародубцева. Хочу пожелать процветания любимому театру пожелать всем крепкого здоровья», — написала Вероника Джиоева.

Артистка также сообщила о том, что не сможет выступить в ближайших спектаклях театра по причине положительного теста на коронавирусную инфекцию. В пресс-службе НОВАТа уточнили, что в связи с болезнью певицы в показах опер «Тоска» и «Князь Игорь» произойдут замены в составах исполнителей.

Информацию об уходе артистки из Новосибирского театра оперы и балета «Континенту Сибирь» подтвердил заместитель директора учреждения Александр Савин. Он сообщил изданию, что Вероника Джиоева написала заявление об увольнении по собственному желанию накануне, 21 апреля. С сегодняшнего дня она не является артисткой театра

Вероника Джиоева — оперная певица (сопрано), народная артистка Республик Южная Осетия и Северная Осетия-Алания, заслуженная артистка России. Исполняет как приглашенная певица ведущие партии в лучших мировых театрах, среди которых: Хьюстонская опера, Большой театр, Мариинский, Большой театр Женевы, театр Ла Монне в Брюсселе, Пражская опера и другие. В 2006 году Вероника Джиоева была принята в Новосибирский театр оперы и балета, с 2010 года — приглашенная солистка Большого театра.