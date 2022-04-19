Экс-сотрудника СИЗО в Новосибирске осудят за передачу наркотиков и продуктов заключенным за взятки

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника следственного изолятора, передававшего заключенным за взятки продукты, мобильные телефоны и другие запрещенные к обороту предметы.

Уголовное дело в отношении бывшего 24-летнего сотрудника ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, обвиняемый вступил во внеслужебные связи с заключенными и на протяжении длительного времени в 2021 году проносил на территорию учреждения запрещенные предметы, в том числе мобильные телефоны, продукты и наркотические средства. Предметы обвиняемый передавал заключенным за денежное вознаграждение.

«За указанные незаконные действия лица, содержащиеся в СИЗО, через родственников и знакомых передавали сотруднику денежные средства путем перевода на банковскую карту» ,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что незаконные действия бывшего работника СИЗО были выявлены и пресечены сотрудниками отдела собственной безопасности ГУФСИН России по Новосибирской области, а также сотрудниками регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России.

В результате собранных доказательств обвиняемый в полном объеме признал вину в совершении 8 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ (мелкое взяточничество, покушение на мелкое взяточничество, покушение на получение взятки за незаконные действия и пособничество в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере).

Напомним, ранее в Иркутске задержали сотрудника одного из следственных изоляторов по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным правоохранителей, в результате действий обвиняемого в СИЗО в отношении осужденного были совершены противоправные действия, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.