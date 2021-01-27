Сотрудника СИЗО в Иркутске задержали по подозрению об избиении заключённого

Старший оперуполномоченный оперативного отдела СИЗО-1 в Иркутске задержан по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В отношении сотрудника возбуждено соответствующее уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону 27 января.

Как уточнили в СУ СКР по Иркутской области, уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»).

«По версии следствия, в конце ноября прошлого года старший оперуполномоченный оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области, действуя умышленно, превысил свои должностные полномочия, в результате чего в одной из камер СИЗО в отношении 29-летнего осужденного были совершены противоправные действия, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в следственном комитете.

Следователи вместе с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ ФСИН по Иркутской области проводят следственные действия и оперативные мероприятия.

Напомним, в ноябре следственный комитет инициировал проверку по факту убийства в колонии Новосибирской области.