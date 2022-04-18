В Новосибирске определен ТОП-5 должников за отопление и воду среди УК и ТСЖ

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) составила рейтинг управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) на основе платежной дисциплины за отопление и горячую воду.

Рейтинг УК и ТСЖ на основе платежей за отопление и горячую воду за 2021 год опубликован на сайте СГК. По данным пресс-службы организации, задолженность жилищных организаций перед компанией за прошлый год составила более 250 млн рублей.

Лидером антирейтинга по задолженности перед СГК стало ООО УК «Новый город». Организация управляет 10 домами, их дебиторская задолженность по итогам 2021 года составила свыше 10,7 млн рублей. Согласно сайту компании, ООО УК «Новый город» является управляющей компанией ЖК «Венеция» в Новосибирске.

На втором месте оказалось управляющее 5 домами ООО УК «СибДом» — долг перед СГК составил около 6,4 млн рублей. Третью строчку рейтинга заняло ООО НУК «Все дома» с долгом в 5,3 млн рублей — организация управляет 10 домами. Управляющее 3 домами ООО УК «Мастер-Дом» заняло четвертое место рейтинга неплательщиков с долгом 4,9 млн рублей, на последнем месте находится ООО УК «Огни Сибири» — 3,6 млн рублей задолженности. Организация управляет 2 домами.

«Стоит отметить и положительную динамику на начало 2022 года. Так, за 1 квартал жилищные организации сократили дебиторскую задолженность на 22,4%», — отметили в пресс-службе СГК.

Лидерами списка ответственных жилищных организаций по оплате потребляемых услуг стали ЖК «Южный-3», ТСЖ «Олимпийский-2» и «Бирюса». ТСЖ «Кирова, 108» заняло четвертую строчку рейтинга организаций, ООО УО «Жуковка» (Жилой квартал «Жуковка») — пятую.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Сибирская генерирующая компания» в 2022 году увеличит финансирование на проведение работ по ремонту теплосетей. О том, где в первую очередь отремонтируют теплотрассы — в материале «Континента Сибирь».