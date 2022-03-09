В Новосибирске приступают к беспрецедентным по своим масштабам ремонтам теплосетей. Какие инвестиции удалось на это привлечь и где в первую очередь отремонтируют теплотрассы – стало известно в ходе круглого стола с участием представителей Сибирской генерирующей компании (СГК), мэрии, горсовета и общественности.

Увеличение объема работ на теплосетях Новосибирска – то, что ожидает город в предстоящий теплый период. В этом году Сибирская генерирующая компания утвердила план ремонтов, по объемам и инвестициям превосходящий все предыдущие периоды.

Мнениями о влиянии ремонтных работ на теплоснабжение города и транспортную доступность поделились эксперты в сфере ЖКХ и рынка энергетики, представители депутатского корпуса и общественности на круглом столе, прошедшем 2 марта в пресс-центре ТАСС. Отдельно рассматривался вопрос общественного контроля за выполнением программы ремонтов СГК.

Как сообщил участникам круглого стола директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, с начала отопительного сезона 2021/2022 специалисты компании устранили более 1600 повреждений, что на 3% больше, чем в прошлом сезоне. При этом за 5 лет аварийность на сетях, по словам Андрея Колмакова выросла на треть.

Такое состояние теплосетей, по давно сложившемуся мнению руководства СГК, требует немедленного реагирования и увеличения инвестиций в ремонты. На 2022 год компания приняла решение увеличить финансирование этих работ в 6 раз – до 1 млрд 260 млн (с НДС), вместо запланированных в декабре 2021 года 200 млн рублей.

В целом, в ближайшие 10 лет на ремонты теплосетей в Новосибирске СГК направит 20,5 млрд рублей (без НДС). Значительное увеличение инвестиций стало возможно благодаря переходу Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения – соответствующее распоряжение подписал 21 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Задача опережающих инвестиций – остановить физический износ коммуникаций и повысить надежность теплоснабжения. Обеспечить – акцентирую – дальнейшее развитие города. Помимо замены существующих сетей, мы должны ещё и думать, что город активно развивается. Так, в этом году в городе поставлен очередной рекорд по вводу жилья – более 1,5 млн кв метров. Мы подключили к централизованной системе теплоснабжения более 140 объектов. Задел строительный у нас в городе очень большой и развитие продолжается, несмотря на все известные ситуации в макроэкономике», — отметил Андрей Колмаков.

В планах работ на 2022 год — модернизация 12 км тепловых сетей. Это на 10 км больше, чем в прошлом году. Техническое перевооружение затронет 8,8 км трубопроводов в однотрубном исчислении, капитальный ремонт проведут на 3,3 км тепломагистралей.

Будут реализованы сложные и капиталоемкие проекты — ремонт теплотрассы под Октябрьским мостом (934 м в однотрубном исчислении), теплотрассы по ул. Семьи Шамшиных (1 383 м), по ул. Серебренниковской (1 110 м). Продолжится реконструкция теплотрассы на ул. Бориса Богаткова — с увеличением пропускной способности трубы.

Кроме того, запланирован капремонт теплотрасс на улицах Серебренниковской, Островского, Кропоткина, Д. Донского, Сибиряков-Гвардейцев, Котовского и Горской.

Заместитель директора по перспективному развитию дирекции по теплоснабжению СГК Александр Григорьев назвал критерии, по которым определялась первоочередность работ на теплосетях. Основные из них – это срок эксплуатации трубопровода, количество повреждений и результаты диагностики и экспертизы промышленной безопасности.

СГК уже определила подрядчиков для проведения летних ремонтов, закуплены все необходимые материалы. Причем на значительную часть материалов заключены договоры на 3 года вперед – это даст не только гарантию поставок, но и возможность частично нивелировать рост цен на продукцию.

Чтобы минимизировать последствия работ для автомобилистов, СГК планирует координировать работу с дорожными службами. В отдельных случаях могут быть проведены корректировки сроков работ.

По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрия Перязева, особое внимание при согласовании работ будет уделяться сохранению транспортной доступности территорий и проездов к основным магистралям города. В качестве примера чиновник привел начатые сегодня дорожные ремонты по ул. Писарева.

«С 1 марта закрыта для ремонта дорожного полотна ул. Писарева. В планах – ул. Кропоткина. Напомню, это две улицы, связывающие между собой крупнейшие магистрали – ул. Ипподромскую и Красный проспект. Закрыть их одновременно нельзя, иначе мы вызовем транспортный коллапс. Поэтому в планах – до середины мая завершить работы по ул. Писарева без ограничения потребителей по теплоснабжению и горячему водоснабжению. А летом мы перейдем на ул. Кропоткина», – отметил Дмитрий Перязев.

В планах – до середины мая завершить работы по ул. Писарева без ограничения потребителей по теплоснабжению и горячему водоснабжению

Чиновник обратил внимание, что Новосибирск давно не получал таких объемов капитального ремонта теплосетей, как в текущем году, и выразил надежду, что в последующие годы объемы будут только увеличиваться.

Своё мнение по поводу проводимого СГК благоустройства высказал руководитель новосибирского регионального представительства федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков. Одним из актуальных вопросов для автомобилиста он назвал зимнее бетонирование дорог после ремонтов теплосетей. По его словам, на таких участках водители часто сталкиваются с эффектом «стиральной доски».

Андрей Колмаков заверил, что все сделанные зимой участки летом будут обновляться, и напомнил об обязательствах подрядчиков в течение 3-х лет устранять все недоделки.

«Понятно, что бетон не успевает набрать прочность и превращается в «доску». Зимнее благоустройство не будет идеальным. Это временные меры до наступления теплых месяцев. Поэтому все зимние объекты попадают в постановление мэра о дорожных работах и должны быть сделаны в мае», – подчеркнул Андрей Колмаков.

Кроме того, Дмитрий Перязев напомнил, что к бетонированию дорог после работ в холодный период года подрядчики приступили недавно – как к наиболее эффективному в условиях зимы способу, взамен засыпки щебнем.

«Мы перешли от засыпки щебня к бетонированию. Да, бетон не очень ровный, но стоит», – добавил чиновник.

Отметим, что в 2022 году СГК планирует направить на благоустройство и восстановление дорог после ремонтов теплотрасс 200 млн рублей.

В ходе круглого стола участники сделали особый акцент на усилении контроля муниципалитетом выполнения капитальных ремонтов теплотрасс и последующего благоустройства. После вхождения Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения, в соответствии с федеральным законодательством, начата разработка Положения о муниципальном контроле за деятельностью теплоснабжающей организации.

«Вопросы контроля и синхронизации работ – в приоритете. Необходимо обеспечить синхронизацию работы СГК с работой департамента ЖКХ и департамента транспорта. При этом также важно, стартуя в таком глобальном для жилищно-коммунального хозяйства города проекте, в одной команде с общественниками обеспечить и контроль качества работ», – резюмировал руководитель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин.