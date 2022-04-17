В управлении генпрокуратуры России по СФО назначен новый руководитель

Исполняющим обязанности начальника управления генпрокуратуры России по Сибирскому федеральному округу назначен экс-глава СУ СКР по Забайкальскому краю, 54-летний Юрий Русанов. После подписания приказа президента о его назначении Русанов будет избавлен от приставки «и.о.».

Как сообщили в генпрокуратуре России, Юрий Русанов уже представлен коллективу ведомства и прокурорам регионов.

Ранее пост главы управления надзорного ведомства по СФО занимал Баир Доржиев. Он станет заместителем нового руководителя.

Юрий Русанов родился в 1968 году в Самарканде Узбекской ССР. В 1991 году он окончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР, с 1986 по 2003 год проходил военную службу, а также службу в органах прокуратуры на разных должностях. С 2009 по 2022 год Юрий Русанов служил в Следственном комитете РФ. До перевода в Новосибирск он занимал должность главы управления СКР по Забайкальскому краю.

Юрий Русанов — ветеран боевых действий, имеет ряд почётных наград. В их числе – медаль Суворова и медали Министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» III и II степеней.

Напомним, в апреле также сообщалось о назначении нового вице-губернатора Новосибирской области, курирующего работу в Москве. Им стал бывший вице-президент компании «Ростелеком» Максим Кудрявцев.