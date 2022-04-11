11 апреля 2022 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел оперативное совещание в удаленном режиме, находясь в командировке в Москве. Он сообщил об отставке Василия Смирнова, вице-губернатора, курирующего работу в Москве, и назвал имя того, кто с завтрашнего дня займет его место.

Свою должность Василий Смирнов занимает с 2014 года, заменив на этой должности Николая Архипова и представляя в столице губернаторов Владимира Городецкого и Андрея Травникова. До этого он на протяжении 31 года служил в Генштабе Вооруженных сил РФ, где в 2012-13 годах занимал должность начальника главного организационно-мобилизационного управления.

Губернатор Андрей Травников, комментируя уход своего заместителя, отметил установленные благодаря ему крепкие связи с минобрнауки и минобороны. «Хочется пожелать ему здоровья и успехов», – подытожил губернатор. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть добавил, что «Мы тоже почувствовали его помощь в проведении новосибирских мероприятий из Москвы, в первую очередь, перенос Вечного огня к Монументу славы в нашем городе».

Новым заместителем губернатора станет Максим Кудрявцев, который с 2011 по 2015 годы был вице-президентом «Ростелекома» и директором макрорегиона «Сибирь». Также он в 2012 году избран председателем координационного совета по информационным ресурсам, технологиям и связи Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». С 2016 по 2021 годы Максим Кудрявцев представлял Новосибирскую область в Госдуме VII созыва, где с 2020 года был заместителем главы Комитета по информационной политике, ИТ и связи. Кроме того, он является региональным координатором проекта «Городская среда» в Новосибирской области.