Новосибирский и омский губернаторы договорились о сотрудничестве в сфере импортозамещения

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Омской области Александр Бурков обсудили сотрудничество в сфере импортозамещения. Регионы объединят усилия в промышленности и АПК.

Встреча глав регионов прошла в ходе рабочей поездки Александра Буркова в Новосибирскую области 15 апреля.

Как отметил на встрече Александр Бурков, деятельность Новосибирской и Омской областей в аграрном и промышленном секторах во многом пересекается. Глава Омской области предложил развивать сотрудничество в сфере импортозамещения по этим направлениям.

«С учётом санкционных мероприятий, которые сегодня проводят западные страны, у нас нет многого импортного оборудования, машин. И здесь как раз наши предприятия в состоянии занять эту производственную нишу. Мы можем для машиностроения многое делать, для металлургии, многое другое. Вы также имеете компетенции по разным направлениям. Здесь нужно, чтобы чётко сработали наши министерства, взаимодействовали с компаниями, с промышленными предприятиями, чтобы мы видели номенклатуру импортного оборудования и получили ТЗ на изготовление нового уже на наших российских заводах», – цитирует Александра Буркова пресс-служба правительства Новосибирской области.

Глава Омской области также обратил внимание на высокий уровень сельскохозяйственной науки в обоих регионах.

«Мы можем районировать своё зерно, свои масличные культуры – здесь тоже нужно будет усилия объединять, закрывать потребности своими семенами на будущее», – отметил он.

Андрей Травников поддержал эти предложения. Он также отметил, что готов поставить соответствующие задачи перед региональным министерством сельского хозяйства.

«Тут действительно нужна координация действий. Потому что определённые наработки у наших селекционеров есть: и в Омской, и в Новосибирской областях. Но если говорить о серьёзных объёмах семенного фонда – нужно выходить на конкретные семеноводческие предприятия. Конечно, нужно помочь нашим учёным и аграриям друг друга найти. Я готов дать соответствующие поручения нашему министерству сельского хозяйства», – приводит областное правительство слова главы региона.

Губернатор Новосибирской области также предложил министерствам двух регионов активно наполнять федеральный сервис «Биржа импортозамещения». Таким образом, сервис пополнят сибирские предприятия. Это в том числе поможет предприятиям выйти на другие регионы.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области наладят импортозамещение ветеринарных препаратов.