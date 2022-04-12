В Новосибирской области наладят импортозамещение ветеринарных препаратов

Производство ветеринарных фармацевтических средств, в том числе вакцин, создадут в Новосибирской области на базе Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ). Планируется, в частности, разработать технологии препаратов, не производящихся в России.

Планы по производству ветеринарных препаратов связаны с уходом зарубежных производителей с отечественного рынка и повышением цен, сообщили в пресс-службе ФИЦ ФТМ 12 апреля.

Как следует из сообщения организации, планируется выпускать, в частности, вакцины от инфекционного бронхита кур, болезни Ньюкасла и вирусов гриппа кур. Отмечается, что мощностей научного центра хватит как для закрытия соответствующей потребности на территории региона, так и для разработки новых технологий для российского рынка. Часть оборудования для проведения работ была закуплена в конце 2021 года.

«Создание производства позволит не только проводить научные исследования, но и создать технологию для импортозамещения», — цитируют в ФИЦ ФТМ заместителя директора центра Илью Деулина.

В ФИЦ ФТМ также отмечают, что российские фермеры ранее поднимали в Госдуме вопрос о дефиците ветеринарных препаратов, а также лечебных и профилактических кормов для животных, не имеющих отечественных аналогов.

По данным Россельхознадзора, общее соотношение используемых в России зарубежных и отечественных вакцин для животных составляет 56,1% и 43,9% соответственно. При этом российские вакцины от инфекционных болезней птиц представлены в доле 43%, доля отечественных вакцин от болезней свиней составляет 53%. Все импортные вакцины от болезней птиц и свиней имеют отечественные аналоги.

Ранее «Континент Сибирь» разбирался, какие возможности для российских высокотехнологичных предприятий открыли санкции.