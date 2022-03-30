Какие возможности для российских высокотехнологичных предприятий открыли санкции?

Осенью 2021 года «Континент Сибирь» рассказывал о создании Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Моделирование и разработка новых функциональных материалов с заданными свойствами». Работой Центра управляет консорциум из нескольких десятков научных организаций и высокотехнологичных компаний во главе с Новосибирским госуниверситетом. В числе первых заказчиков были предприятия авиастроительной и энергетической промышленности. Эти отрасли оказались в числе наиболее пострадавших от западных экономических санкций. Под санкциями оказались и некоторые участники консорциума. Как складывается работа Центра в новых условиях, «Континенту Сибирь» рассказал его руководитель, генеральный директор компании Satratek АНТОН РЯЗАНЦЕВ.

– Как вы восприняли события в экономике в последнее время применительно к перспективам Центра? Приходится ли вносить какие-то коррективы?

– Есть такая китайская пословица: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Но если уж так случилось, то дай вам Бог воспользоваться новыми безграничными возможностями!» Любые изменения влекут за собой риски и возможности. Понятно, что рушатся коммуникационные цепочки, какие-то изделия и комплектующие становятся дороже, какие-то недоступными.

Возникают большие риски в вопросах поставок научно-исследовательского оборудования, программного обеспечения, доступа к мировым базам знаний. Но, разумеется, любые изменения открывают колоссальное «окно возможностей». Будут меняться многие бизнес-модели, упадет ряд барьеров для входа на внутренний рынок для российских компаний, с рынка уйдут многие западные компании-конкуренты. А в поставках импорта сильно вырастут издержки, связанные с обходом санкционных ограничений. Соответственно, даже мелкосерийное производство в России может оказаться более выгодным, чем ввоз зарубежных аналогов. Все это только повышает заинтересованность в скорейшем импортозамещении, и мы не первые, кто проходит этот путь. Очень многие крупные бизнесы успешно стартовали как раз в эпоху турбулентности.

– Речь идет пока только о потенциальных возможностях или уже были какие-то шаги по их реализации?

– В последние три недели мы работаем с раннего утра и до поздней ночи, уже есть конкретные запросы. Вся большая энергетика, например, формирует списки деталей для замещения импорта. Схожие процессы идут и на предприятиях других отраслей.

– В прошлом году Центр запустил ряд проектов для нужд авиастроителей. Сейчас вопрос выпуска своих самолетов для России стал еще актуальнее. Это уже как-то сказалось на работе?

– По условиям договоренностей с заказчиками я не обо всех проектах могу говорить. Скажу так: безусловно, все проекты по применению в этой отрасли отечественных материалов, электроники, авионики стали на порядок более актуальными. И мы ожидаем, например, большой рост загрузки нашей лаборатории огневых испытаний авиационных материалов и конструкций для проверки решений уже отечественных поставщиков.

– А Центр готов к такому росту интереса? Ваших мощностей хватит для удовлетворения всех запросов?

– Я думаю, что для удовлетворения ряда запросов нужна работа всей страны на протяжении нескольких лет. Наш Центр будет вносить свой, надеюсь, существенный вклад в эту работу. Мы готовы представить ряд решений по композитным и специальным материалам для авиационной отрасли. Но, разумеется, силами одного Центра нельзя воссоздать самодостаточную авиастроительную отрасль в нашей стране. А задача сегодня стоит именно такая.

– Насколько серьезно скажутся падение курса рубля и связанный с этим рост цен?

– Программа работы Центра в любом случае будет скорректирована, будет уменьшена доля научных исследований, направленных, скажем так, «на будущее» в пользу тех проектов, которые дают результат здесь и сейчас, особенно – проекты, направленные на импортозамещение. Это касается не только нашего Центра – такова генеральная линия всей НТИ, и всей промышленности в целом. С другой стороны, правительство страны много работает над тем, чтобы увеличить финансирование по прежним механизмам и предложить новые формы поддержки нашей работы. Думаю, что в течение месяца будут приняты соответствующие постановления и, разумеется, мы будем ими пользоваться.

– В прошлом году на «Технопроме», анонсируя открытие центров НТИ в Новосибирске, говорилось, что первые результаты их работы будут представлены к концу 2022 года. Эти планы не изменились, темпы работы из-за санкций не замедлятся?

– Нет, все планы остаются в силе. Наоборот, мы надеемся, что сможем показать первые разработки в области новых материалов не в конце года, а раньше.