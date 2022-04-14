Особый противопожарный режим вводится в Новосибирской области

В Новосибирской области вводится особый противопожарный режим. Пожароопасный сезон установится в регионе с 15 апреля.

Постановление об установлении начала пожароопасного сезона на территории Новосибирской области в текущем году опубликовано на сайте правительства региона за подписью губернатора Андрея Травникова.

«Установить начало пожароопасного сезона в 2022 году: на территории Баганского, Барабинского, Венгеровского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Коченевского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Татарского, Усть-Таркского, Чановского, Чистоозерного районов, в городах Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби и в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области — с 15.04.2022», — указано в документе.

Отмечается, что на территории Болотнинского, Каргатского, Колыванского, Куйбышевского, Кыштовского, Маслянинского, Мошковского, Северного, Тогучинского, Убинского, Черепановского, Чулымского районов области пожароопасный сезон начнется с 20 апреля.

В общей сложности в России пожароопасный сезон длится с апреля по ноябрь — с момента таяния снега до наступления устойчивой дождливой осенней погоды. Наиболее пожароопасным периодом считается промежуток с июня по август.

Как сообщил 14 апреля в пресс-центре ТАСС первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев, с 15 апреля в Новосибирской области также вводится особый противопожарный режим. Ранее он начал действовать в шести субъектах Сибирского федерального округа, в том числе в Красноярском крае и Омской области.

«На выходные дни запланированы рейдовые мероприятия управления надзорной деятельности. Будем мониторить ситуацию в садовых обществах, потому что с наступлением жаркой устойчивой температуры граждане выезжают на дачные участи и начинается отжиг сухой травянистой растительности и того мусора, который скопился за зиму», — сказал специалист.

В период действия особого противопожарного режима устанавливается, в частности, запрет на разведение костров, сжигания трасы, мусора, других отходов, разведение огня на придомовых территориях частных жилых домов, садоводческих и огороднических товариществ.

Напомним, накануне суд вынес приговор жителю Новосибирской области, из-за неосторожного обращения с огнем которого порядка 50 дачных строений было уничтожено при пожаре. Мужчина выжигал сухую траву. Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 11 месяцев.