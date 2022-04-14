Главред интернет-издания Сибири стал фигурантом дела о фейках про российских военных

В Республике Хакасия правоохранители возбудили уголовное дело в отношении главного редактора одного из интернет-изданий. Его заподозрили в распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ в Украине.

Уголовное дело в отношении журналиста возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, лицом с использованием своего служебного положения), сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, 4 апреля подозреваемый разместил на сайте своего интернет-издания, а также в социальных сетях и мессенджере заведомо ложную информацию об участии сотрудников Росгвардии по Республике Хакасия в специальной военной операции в Украине.

«Под видом достоверных сообщений в публикации содержались недостоверные сведения о количестве погибших, пропавших без вести и раненых сотрудников Росгвардии, о ненадлежащем уровне их материального обеспечения, ненадлежащем исполнении служебных обязанностей руководящим составом Управления Росгвардии, якобы имевших место 24 февраля 2022 года после пересечения границы с Украиной», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемый задержан. В пресс-службе Следственного комитета отметили, что в ближайшее время журналист будет допрошен об обстоятельствах совершенного преступления. По месту проживания фигуранта дела проведен обыск, допрашиваются свидетели.

Как сообщается в телеграм-канале «Центра защиты прав СМИ», внесенного Минюстром в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента, речь идет о главном редакторе интернет-журнала Хакасии «Новый фокус» Михаиле Афанасьеве. В настоящий момент доступ на сайт издания закрыт.

Напомним, ранее правоохранители возбудили уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о действиях военных в Украине в отношении депутата горсовета Омска Дмитрия Петренко. Фигурантом дела о фейках про специальную военную операцию на Донбассе также стала новосибирский педагог, член профсоюза «Альянс учителей» Ирина Толмачева.