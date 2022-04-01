Новосибирская учительница стала фигурантом уголовного дела о фейках про спецоперацию на Украине

Уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, касающейся действий Вооружённый сил РФ, заведено на учительницу из Новосибирска Ирину Толмачёву. По версии правоохранителей, она оставила комментарий с недостоверными данными в соцсети.

Уголовное дело в отношении педагога, являющейся активистом и членом профсоюза «Альянс учителей», заведено по новой статье УК РФ 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ» (максимальное наказание — лишение свободы до трёх лет либо штраф до 1,5 млн руб.).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ирины Толмачёвой 1 апреля.

По словам юриста, поводом для возбуждения уголовного дела стал комментарий в одной из социальных сетей, в котором, по мнению правоохранителей, содержалась недостоверная информация. Учительнице избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Как сообщает информационное агентство со ссылкой на самого педагога, на прошлой неделе дома у женщины прошли обыски, в результате которых у неё были изъяты ноутбук и телефон.

В СУ СКР по Новосибирской области от комментариев отказались.

Напомним, первые уголовные дела о недостоверной информации, касающейся Вооружённых сил РФ, были возбуждены в Сибири в марте. Одним из первых регионов, где были инициированы соответствующие расследования, стала Томская область. Ряд аналогичных правонарушений стали фиксировать и в Новосибирской области. Так, в марте за дискредитацию ВС РФ был оштрафован 17-летний новосибирец. Также в конце февраля студенту НГУ сделали внушение после того, как он вывесил на окне общежития флаг Украины.