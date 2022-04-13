До конца недели в Новосибирскую область придёт аномальное тепло

Почти летнее тепло ожидает новосибирцев в ближайшие дни. По данным синоптиков, столбик термометра преодолеет отметку в 20 градусов уже в четверг.

Как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, в ночь на четверг, 14 апреля, температура воздуха в Новосибирской области будет колебаться от +2 до -3 градусов, а местами до -8. Днём воздух прогреется до +10…+15, местами до +20 градусов.

Ветер юго-восточный, 3-8, местами до 13 метров в секунду.

В пятницу, 15 апреля, ночью ожидается от +4 до -1, местами до -6 градусов, днём — +17…+22, местами от +11 до +16 градусов. Ветер южный, 2-7 метров в секунду.

Осадков в эти дни не ожидается.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», наиболее тёплым днём недели станет суббота, 24 апреля. В этот день ожидается +24 градуса. Ночная температура составит +9 градусов.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что отопление в городе отключат после того, как устоявшаяся суточная температура воздуха не будет опускаться ниже восьми-десяти градусов.