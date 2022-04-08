Отопительный сезон в Новосибирске закончится, когда в городе установится необходимая для этого температура воздуха. Пока же решение об отключении теплоснабжения в областном центре не принято, сообщил мэр Анатолий Локоть.

О сроках окончания отопительного сезона в Новосибирске градоначальник сообщил в ходе пресс-конференции 7 апреля.

«Когда установится последовательная температура в течение не менее пяти суток выше восьми–десяти градусов, тогда принимается решение об окончании отопительного сезона», — напомнил Анатолий Локоть на онлайн-встрече с журналистами в четверг.

Мэр отметил, что пока решение об отключении тепла в городе не принято.

В 2021 году отопительный сезон в Новосибирске завершился 8 мая.

Напомним, что, по данным синоптиков, на неделе с 4 по 10 апреля в Новосибирске днём температура воздуха будет находиться в пределах от +7 до +12 градусов, а местами — до +16. При этом ночью в областном центре воздух будет остывать до -2.