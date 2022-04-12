«Норникель» обжалует решение суда о передаче Норильской железной дороги в госсобственность

«Норильский никель» заявил о намерении обжаловать решение арбитражного суда Красноярского края об изъятии у компании объектов Норильской железной дороги (НЖД) в пользу РФ. Соответствующий иск был подан Западно-Сибирской транспортной прокуратурой.

Арбитражный суд Красноярского края вынес решение об изъятии 11 объектов НЖД в пользу РФ по иску Западно-Сибирской транспортной прокуратуры 8 апреля, сообщили в пресс-службе ПАО «ГМК «Норильский никель» 12 апреля.

В компании сообщили, что считают это решение незаконным и необоснованным, поскольку в 1994 году НЖД была запланирована к приватизации как часть единого хозяйственного и имущественного комплекса «Норникеля».

«Исторически железная дорога строилась и эксплуатировалась как технологическая, статус НЖД как технологической неоднократно подтверждался профильными экспертными организациями и компетентными государственными органами», — сообщили в пресс-службе компании «Норильский никель».

В компании также отметили, что в отношении НЖД не применялись законодательные ограничения на приватизацию «в силу прямого указания законодательных актов», а исковое заявление прокуратуры было подано по истечению срока исковой давности.

«На этом основании «Норникель» планирует подать апелляцию и оспорить решение суда первой инстанции», — говорится в сообщении компании.

Как отмечает «Ъ-Сибирь», в перечне спорного имущества находятся в том числе здание железнодорожного вокзала в Норильске, участок железной дороги от перегона Дудинка – Сортировочная – Тундра до станции Норильск – Сортировочная, а также мост через реку Норильская.

Ранее сообщалось о том, что минлесхоз Красноярского края оспаривает обвинение в нецелевом использовании 124 млн рублей.