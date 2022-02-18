Минлесхоз Красноярского края оспаривает обвинение в нецелевом использовании 124 млн рублей

Министерство лесного хозяйства Красноярского края потребовало признать недействительные представление краевого управления Федерального казначейства о якобы нецелевом использовании средств, выделенных ведомству на борьбу с сибирским шелкопрядом. С соответствующим заявлением власти обратились в арбитражный суд.

Как сообщает пресс-служба Арбитражного суда Красноярского края в пятницу, представление казначейства было выдано министерству 18 января. Заявление ведомства с требованием признать документ недействительным поступило в суд 15 февраля.

Из заявления министерства следует, что Федеральное казначейство по результатам внеплановой проверки сделало вывод о нецелевом использовании средств, выделенных на проведение в 2017 году мероприятий по борьбе с сибирским шелкопрядом краевому учреждению «Лесопожарный центр». Средства федеральной субвенции были предоставлены в объёме 549,8 млн руб. Нецелевым же было признано использование 124,1 млн руб.

В число нецелевых, по мнению казначейства, трат вошло приобретение товарно-материальных ценностей, выплата зарплаты сотрудникам пожарно-химических станций и авиаотделений, оплата услуг связи и коммунальных услуг и так далее.

С доводами представления министерство не согласилось.

«Полагая, что отсутствуют формальные основания для вывода о нецелевом характере использования средств субвенции, казначейство не обладает полномочиями по проведению в отношении учреждения проверки, поскольку КГАУ «Лесопожарный центр» получает средства из бюджета Красноярского края, а не из федерального бюджета, заявитель обратился в Арбитражный суд Красноярского края с настоящим заявлением», — говорится в сообщении арбитражного суда.

Напомним, о фактах нецелевого использования федеральных средств, выделенных Красноярскому краю на борьбу с сибирским шелкопрядом, сообщалось также в 2019 году. Речь шла о сумме более 100 млн руб.

В 2020 году экс-министр Красноярского края Дмитрий Маслодудов был арестован по подозрению во взятках (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при вырубках леса. Он также проходит по уголовному делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Брат бывшего министра в ноябре 2021 года получил условный срок за посредничество во взятке (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).