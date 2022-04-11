Томский университет начнёт выпускать первых цифровых дизайнеров

Томский политехнический университет (ТПУ) открывает первую программу по подготовке цифровых дизайнеров – они будут востребованы в науке и искусстве. Учёба по этому направлению начнётся в вузе уже в сентябре 2022 года.

О запуске программы по подготовке цифровых дизайнеров в Томском политехническом университете сообщает пресс-служба вуза 11 апреля.

По словам доцента отделения автоматизации и робототехники Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ Алексея Шкляра, ранее цифровой дизайн изучался лишь в качестве составляющей промышленного дизайна. Новая программа станет первой в своём роде, по которой будут обучаться профильные специалисты.

Выпускники, отучившемся по новой программе, будут специализироваться на разработке визуальной концепции цифровых продуктов и смогут работать в сферах производства, науки, социальной жизни, политики, искусства и бизнеса.

В числе областей, где востребовано новое направление, — цифровые обучающие образовательные технологии, симуляторы, тренажеры, UX и UI- дизайн, гейм-дизайн, цифровой дизайн в области взаимодействия на уровне развлечений, развития и воспитания, а также цифровые сервисы, связанные с использованием цифровых услуг реальными пользователями.

«Магистерская программа Томского политеха разработана таким образом, чтобы дать системное представление о проблемах и возможностях современного цифрового мира. В числе профильных дисциплин: концептуальное проектирование пользовательских цифровых систем, современные мультимедийные технологии, дизайн и эргономика цифровой сферы, технологии анализа и представления информации, современные компьютерные технологии в цифровом дизайне», — сообщили в пресс-службе ТПУ.

Программа подразумевает 12 бюджетных мест. Обучение по новому направлению начнётся уже осенью.

Ранее сообщалось о том, что Томский госуниверситет создаёт программы обучения для работников новосибирского синхротрона СКИФ.