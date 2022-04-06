Судебные приставы приостанавливают взыскание долгов с новосибирских участников спецоперации на Украине

Судебные приставы в Новосибирской области объявили о приостановке взыскания задолженностей с жителей региона, участвующих в военной спецоперации на Украине с 24 февраля.

Оплаты задолженностей не будут требовать с новосибирцев, участвующих в боевых действиях на территории Украины, ЛНР и ДНР, сообщили в УФССП по региону.

Как отметили в службе судебных приставов, ведомство принимает все необходимые меры для стабилизации социально-экономической ситуации в регионе.

«Чтобы приостановить исполнительное производство, необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю оригиналы или нотариально заверенные копии документов, которые подтверждают наличие оснований для приостановления», — пояснили в УФФСП по Новосибирской области со ссылкой на главного судебного пристава региона Эдуард Бабкова.

В ведомстве также отметили, что такие меры соответствуют российскому законодательству, а именно — пункту 3 части 1 статьи 40 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Напомним, что на сессии новосибирского горсовета 16 марта депутаты проголосовали за выделение соцподдержки новосибирским военнослужащим, принимающим участие в военной спецоперации на Украине. 1 апреля на эти цели из городского бюджета были направлены дополнительные средства.