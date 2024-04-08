Новосибирские приставы проводят массовое выдворение мигрантов

За первый квартал текущего года новосибирские судебные приставы выдворили за пределы Российской Федерации 520 мигрантов, нарушивших режим пребывания в стране. Только за минувшую неделю Россию покинули 65 иностранцев-нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Управления ФССП России по Новосибирской области.

«Как правило, режим пребывания в стране нарушают уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Армении и Азербайджана. Зафиксировано два случая административного выдворения граждан Туркменистана и Монголии. Известно, что житель Туркменистана не продлил вовремя патент для работы, а уроженец Монголии, поступив в один из вузов Новосибирска, не сдал сессию в январе. В установленные законом сроки молодой человек не покинул страну. Это и стало причиной его принудительного выдворения в родную страну», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания на ее территории помимо выдворения законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа от 2 до 5 тысяч рублей. Впервые нарушившему миграционное законодательство, после принудительного выдворения въезд в Российскую Федерацию запрещен в течение пяти лет, за повторное нарушение — 10 лет.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирская полиция и ФСБ провели рейд по мигрантам.