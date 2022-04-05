Перенос памятника Покрышкину начался в Новосибирске

Памятник маршалу авиации, лётчику Александру Покрышкину в Новосибирске демонтировали с постамента возле недостроенного ДК «Сибсельмаш». В ближайшее время он будет перенесён в центр автомобильного кольца на площади Маркса.

В Новосибирске начался перенос скульптуры героя Советского Союза Александра Покрышкина. Во вторник, 5 апреля, памятник сняли с постамента возле недостроенного здания дома культуры «Сибсельмаш» на площади Маркса, где он находился с 2005 года.

Как ранее сообщалось, перенос скульптуры связан с комплексной реконструкций площади Маркса. Монумент будет перенесён в центр транспортного кольца неподалёку, а недостроенный ДК планируется снести. Поскольку проект реконструкции площади подразумевал также строительство многофункционального гостиничного комплекса с выходами на станцию метро, на освободившейся территории предполагается возвести крупный апарт-комплекс. Его застройщиком выступит новосибирский девелопер, основатель универмага LUKSE Тимур Саттаров. О планах бизнесмена стало известно ещё в 2020 году.

По данным муниципального портала «Новосибирские новости», работы по перемещению памятника и обустройству новой площадки для монумента берёт на себя застройщик гостиничного комплекса. В середине транспортного кольца уже огорожена площадка и залито бетонное основание для скульптуры. В дальнейшем вокруг памятника выложат плитку, засеют газон и высадят цветы.

Работы по переносу скульптуры планируется завершить к 9 мая.

Вопрос переноса памятника Александру Покрышкину обсуждался в Новосибирске ещё с осени 2021 года. По мнению представителей общественности, на своём привычном месте монумент не вписывается в концепцию развития и застройки прилегающей территории.

Об окончательном решении по переносу монумента было объявлено в начале марта.