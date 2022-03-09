В Новосибирске переносят памятник Александру Покрышкину

Новосибирские власти планируют перенести памятник трижды герою Советского Союза Александру Покрышкину с периферии в центр площади Маркса. Такое решение связано с реконструкцией территории.

Памятник трижды герою Советского Союза Александру Покрышкину, расположенный в Новосибирске на площадке перед недостроенным зданием ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса, планируется перенести в центр автомобильного кольца.

Как сообщает пресс-служба мэрии 9 марта, решение поддержали представители новосибирских ветеранских и общественных организаций.

По словам мэра Анатолия Локтя, перенос памятника связан с реконструкцией площади Маркса – на обновлённой территории монумент должен занять центральное место.

«В этом году мы планируем ремонтировать улицу Ватутина, проспект Маркса, кольцо на площади. После того как реконструкция завершится, центральное место на площади должен занять этот знаковый для новосибирцев монумент. Здесь он будет виден всем, кто въезжает на площадь», — приводят в мэрии слова градоначальника.

Представители общественности также отмечают, что памятник Александру Покрышкину не вписывается в концепцию развития и застройки участка, на котором он сейчас располагается. По словам председателя общественной организации «Женский совет Ленинского района» Светланы Твердяковой, недостроенный дом культуры «Сибсельмаш» планируется снести, а на его месте – построить новый объект.

Согласно проекту благоустройства площади Маркса, на этой территории будет озеленён участок площадью более 4,5 тыс. кв. м, высажены цветы и кустарники, а также вымощены пешеходные дорожки. Перенесённый памятник Александру Покрышкину предполагается оснастить подсветкой.

Напомним, что в начале 2020 года стало известно, что новосибирский бизнесмен, основатель универмага LUKSE Тимур Саттаров может построить апарт-комплекс на площади Маркса. Заказчиком является компания «Центр левого берега», соучредителем которой является Тимур Саттаров. Проект предусматривал не только реновацию самой площади, но и строительство «многофункционального гостиничного комплекса с входами на станцию метрополитена «Площадь им. Карла Маркса», торгово-офисными помещениями и помещениями общественного назначения, фитнес-центра, подземной автостоянкой».

Ранее сообщалось о сроке завершения реконструкции новосибирской площади Калинина – работы предполагается окончить в сентябре 2022 года.