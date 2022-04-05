Празднование Дня Победы в Новосибирской области будет посвящено истории освобождения Украины от фашизма

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил провести празднование 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в традиционном формате, при этом посвятить праздничные мероприятия истории освобождения Украины от фашистских захватчиков в 1943 году.

Глава региона провёл заседание новосибирского областного организационного комитета «Победа» в режиме видеоконференцсвязи в правительстве Новосибирской области 5 апреля.

Андрей Травников отметил, что в последние два года торжественные мероприятия из-за пандемии проводились в регионе в усечённом формате, и выразил надежду, что в этом году удастся организовать полноценное празднование Дня Победы, в том числе шествие «бессмертного полка».

Губернатор подчеркнул, что при организации празднования необходимо предусмотреть все меры предосторожности для защиты участников мероприятий, поскольку пандемия ещё не закончилась.

«Хочу высказать предложение – считаю, что в этом году и общий план, и отдельные мероприятия нужно проводить и готовить с особым акцентом на историю освобождения Украины от фашистских захватчиков. Во-первых, следующий год юбилейный – именно в 1943 году началась основная операция по освобождению Украины. В ходе этой операции наш герой Дмитрий Алексеевич Бакуров совершил один из своих подвигов. Фактически локальные бои за освобождение Донбасса начались еще в 1942 году. Считаю, что самое время напомнить сегодняшнему поколению, как это происходило, что наш большой многонациональный народ сделал для освобождения Украины от фашистов. Напомнить о подвиге жителей оккупированной Украины, которые в подполье, в партизанских отрядах боролись с захватчиками. Об этом нужно рассказывать все больше и больше.

Во-вторых, сегодня пишется новая летопись освобождения Украины от нацизма. По тем фактам зверств, не только информационным, а фактическим диверсиям, можно судить, что на Украине сегодня засели нацисты. И наши военнослужащие совершают тяжелую работу, выполняют свой священный долг, точно также, как их отцы, деды, прадеды. Предлагаю весь год празднования Великой Победы провести под знаменем уважения к нашим ветеранам – победителям и освободителям, поддержки наших военнослужащих, которые сегодня очищают Украину от коричневой чумы нацизма», – подчеркнул глава региона.

Участники оргкомитета поддержали предложение губернатора.

«Хотелось бы, чтобы на этом фоне ничего не было забыто. Посмотрите, какие зверства, преступления совершал фашизм в годы Великой Отечественной войны. Сегодня на Украине возродился новый нацизм, который выступает наследником прежнего фашизма. Предлагаю рассказывать об этом нашим школьникам, студентам, гражданам на фоне той лжи и фейков, которые идут со всех сторон», – отметил председатель правления Новосибирского регионального отделения общероссийской общественной патриотической организации «Военно-спортивный Союз М.Т. Калашникова», генерал-майор запаса Владимир Попков.

В этом году в рамках празднования Дня Победы в Новосибирской области запланированы такие традиционные мероприятия, как торжественное собрание и праздничный концерт в Новосибирском областном государственном академическом театре оперы и балета, парад войск Новосибирского гарнизона, шествие «бессмертного полка», а также областная молодёжно-патриотическая акция «Свеча Памяти».

Напомним, в марте мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал о том, что в этом году День Победы будет отпразднован полноформатно.