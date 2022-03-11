День Победы в Новосибирске в этом году отпразднуют «полноформатно» — мэр Локоть

Празднование Дня Победы в Новосибирске в этом году пройдёт в полноценном формате, заявил мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции в пятницу. В праздничной программе запланированы все основные мероприятия, однако их проведение всё же будет зависеть от эпидобстановки.

Как сообщил мэр, в числе праздничных мероприятий, приуроченных к Дню Победы в Новосибирске в 2022 году, — военный парад, куда на этот раз могут допустить всех желающих, однако всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Напомним, из-за пандемии в 2020 и 2021 годах вход для зрителей на трибуны во время торжественного мероприятия был запрещён.

«Мы готовимся к полноформатному празднованию Дня Победы. Многое будет зависеть от ограничений, связанных с пандемией. Например, пока ещё нет ясности, состоится ли в традиционном формате акция „Бессмертный полк“. Но совершенно точно в Новосибирске состоятся военный парад и салют», — рассказал Анатолий Локоть на встрече с журналистами в онлайн-формате 11 марта.

Помимо этого, в городе пройдёт традиционная эстафета памяти Александра Покрышкина, а также ряд других мероприятий.

Мэр также отметил, что открытие стелы на площади Калинина в честь звания города трудовой доблести, присвоенного Новосибирску, в нынешний День Победы не состоится – работы по реконструкции правобережной территории к этому сроку завершены не будет. Напомним, открытие скульптуры, как и окончание обновления площади Калинина, запланировано на осень 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что памятник Александру Покрышкину на площади Маркса в Новосибирска будет перенесён в центр автомобильного кольца.