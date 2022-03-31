Популярная китайская автомобильная марка открыла склад запчастей в Сибири

Российский дистрибьютор китайской автомобильной компании CHERY запустил в Красноярске региональный склад запчастей, компонентов, аксессуаров и расходных материалов.

По данным «Автобизнесревю», территория красноярского склада вдвое меньше московского и составила 5 000 кв.м. Здесь расположено более 3 200 наименований (свыше 140 тысяч штук). За счет этого планируется обеспечить покрытие спроса в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке на уровне не менее 90%. «Открытие второго для России склада, располагающегося в Красноярске, позволяет значительно ускорить логистику по доставке необходимых запасных частей и компонентов к дилерам марок CHERY и EXEED, расположенным в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока», – отметил «Автобизнесревю» директор российского дистрибьютора CHERY Владимир Шмаков.

Напомним, что по итогам 2021 года китайская марка CHERY стала одним из рекордсменов по темпам прироста регистраций новых автомобилей в Сибири (+131%), занимая 7-ое место в целом по рынку. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2021 году в Новосибирске было продано 870, в Красноярске – 684, в Иркутске — 514 новых автомобилей CHERY.

На сегодня в Новосибирске у CHERY уже четыре официальных дилера — их количество удвоилось за 2021-2022 годы. В ближайшие месяцы ожидается запуск второго официального дилера CHERY в Кемерове — им станет компания «Ай-Би-Эм», представляющая бренды KIA, UAZ.

Продаваемые в регионе автомобили CHERY на сегодня производятся на заводах в Китае. Примечательно, что в 2007 году рассматривалась возможность запуска «Новосибирского автомобильного завода» для производства автомобилей китайской марки CHERY. Инвестором проекта был известный местный предприниматель, основатель холдинга «Трансервис» Александр Бойко. Однако проект не был реализован, так как на тот момент не получил федеральной поддержки, на которую рассчитывал.

О том, что представляют собой китайские автомобили сегодня, «Континент Сибирь» писал в материале по ссылке.

Компания CHERY была основана в 1997 году по инициативе мэрии города Уху китайской провинции Аньхой, акционерами выступили пять государственных компаний и холдингов этой провинции. До сих пор 90% акций CHERY принадлежат государству.

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