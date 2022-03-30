По мнению президента РАН Александра Сергеева, нужно изменить процедуру выборов директора, чтобы мнение коллектива было решающим.

Напомним, что ранее «Континент Сибирь» уже рассказывал о конфликте вокруг назначения и.о. директора Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН. Все началось осенью 2021 года, когда выборы на пост директора в институте выиграл один кандидат (Юрий Волков), но приказом министерства науки и высшего образования, исполняющим обязанности директора, утвердили другого (Андрея Миронова).

Возмущенные таким решением сотрудники института обращались с просьбой отменить его к министру науки РФ Валерию Фалькову и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

В настоящее время конфликт остается неурегулированным, и эта тема была поднята 30 марта 2022 года во время пресс-конференции с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым.

Президент РАН ответил, что он в курсе происходящего, участвует в попытках как-то урегулировать ситуацию и отметил, что во избежание повторения подобных конфликтов в дальнейшем необходим ряд изменений.

«Надо поменять саму процедуру назначения директоров институтов, чтобы сначала проходили все согласования кандидатур, а выборы в коллективе стали финальной стадией. Потому что, если мы говорим сотрудникам института, что это ваше право – выбрать себе директора, то это право должно быть окончательным», – подчеркнул Александр Сергеев. Он напомнил, что именно так поступили в 2017 году в отношении выборов президента Академии наук, и эта практика себя оправдала. И сейчас в министерстве науки и высшего образования РФ готовятся соответствующие изменения организационного характера, касающиеся руководства институтов.

Кроме того, президент РАН напомнил, что к выбору сотрудников должны с уважением относиться в академической среде, в руководстве отделений РАН. «Надо быть готовым, что коллективы выберут не самого симпатичного для руководства человека. И надо этот выбор принять. Проиграл, значит – проиграл, и не ходи к полпреду жаловаться, что институт выбрал не того», – подчеркнул он.

Также он отметил, что такие ситуации, как в Институте математики, необходимо совместно «разруливать» миннауки и Академии наук.