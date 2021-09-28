В Академгородке назревает новый скандал. Большинство сотрудников новосибирского Института математики проголосовали за одного кандидата, но минобрнауки назначило исполняющим обязанности директора другого.

На 29 сентября анонсировано заседание Ученого совета Института математики им. С.Л. Соболева (ИМ) СО РАН с целью выработать единую позицию относительно назначения исполняющим обязанности директора Андрея Миронова.

Ранее, в связи с истечением срока полномочий прежнего директора, академика РАН Сергея Гончарова в ИМ СО РАН были объявлены выборы нового руководителя (существующий порядок предусматривает, что сначала претенденту на эту должность надо победить на институтских выборах, а потом пройти процедуру согласования в Министерстве науки и высшего образования РФ).

Свои кандидатуры на них выдвинули два научных сотрудника института: заместитель директора ИМ СО РАН по научной работе Юрий Волков и главный научный сотрудник ИМ СО РАН, член-корр. РАН Андрей Миронов. Первого называют учеником академика РАН Юрия Ершова, возглавлявшего Институт математики с 2003 по 2011 год, второй кандидат считается членом команды другого академика – Искандера Тайманова, который, хоть, и работает в том же институте, но тесно взаимодействует с московскими коллегами.

На выборах уверенную победу одержал Юрий Волков, которого поддержало более 60% участников голосования. Однако приказом Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова в качестве и. о. директора был назначен Андрей Миронов. Как отметил в своем письме (размещенном на сайте ИМ СО РАН) экс-директор Сергей Гончаров: «Это (назначение — «КС») противоречит всем действующим нормам, принятым в работе академических институтов… Отмечу также, что по другим Институтам Сибирского отделения все избранные директора назначены исполняющими обязанности директоров своих Институтов, в связи с отсутствием в СФО полномочного представителя президента РФ».

Пока не ясно, что стоит за данным приказом – чья-то попытка продавить через министерство другого кандидата на пост директора или просто «технический сбой». Ученые рассчитывают, что ситуация все же разъяснится и не перерастет в очередной конфликт между новым руководителем и частью коллектива научного института Академгородка.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.