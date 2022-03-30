Новосибирский университет экономики и управления ищет новое здание

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) «НИНХ» намерен приобрести новое административное здание для ведения образовательной деятельности. Максимальная цена объекта составит 152,9 млн рублей.

НГУЭУ объявил аукцион в электронной форме на приобретение административного здания для своих нужд. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документам, новое здание НГУЭУ будет находиться не далее 1 км от одного из корпусов университета, расположенного на улице Ломоносова, 52 в Центральном районе Новосибирска. Оно должно быть пригодным для ведения образовательной деятельности и «иной уставной деятельности» учреждения.

Сообщается, что общая площадь объекта составит от 2 200 до 2750 кв. метров для одновременного размещения не менее 600 человек — сотрудников и обучающихся. Этажность здания должна быть не менее двух и не более пяти этажей.

Уточняется, что земельный участок, на котором находится объект, должен принадлежать собственнику здания. Переход прав на участок при переходе права собственности на здание осуществляется на безвозмездной основе.

В технические характеристики объекта также входит пешеходная и транспортная доступность — вблизи здания будет развитая инфраструктура общественного транспорта, а на прилегающей к новому корпусу вуза территории —благоустройство и парковка. Начальная цена контракта составляет 152,9 млн рублей.

«Здание и земельный участок приобретается у продавца при наличии у него требуемых, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и техническим заданием, документов. <…> Здание, приобретаемое покупателем по результатам заключения договора, переходит в федеральную собственность. <…> Срок передачи объекта — в течение 60 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения договора», — указано в документах.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 14 апреля, подвести итоги аукциона планируется 20 апреля.

Напомним, в середине января Новосибирский государственный театральный институт приобрел ДК «Энергия». Стоимость объекта составила 120,4 млн рублей.