Новосибирский театральный институт приобрел ДК «Энергия»

В Новосибирске заключен контракт на покупку ДК «Энергия». Его приобрел Новосибирский государственный театральный институт (НГТИ).

Информация размещена на сайте госзакупок. Контракт заключен 23 декабря 2021 года, срок исполнения — до 28 февраля текущего года.

Согласно документам, продавцом выступает АО «Союз». Организация передает в государственную собственность Новосибирской области помещения ДК «Энергия», общая площадь которых составляет более 3,7 тыс. кв. метров. Кроме объекта недвижимости, общество также передает земельный участок в 4,5 тыс. кв. м., на котором и расположен ДК. Контракт заключен с Новосибирским государственным театральным институтом.

Цена контракта составила 120,4 млн рублей. Источником финансирования являются средства областного бюджета региона.

«Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным кодексом РФ, законом о контрактной системе и контрактом. <…> В цену контракта включены все расходы продавца, необходимые для осуществления им своих обязательств по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с исполнение настоящего контракта», — указано в документах. Оплата производится институтом в два этапа.

По данным Rusprofile, АО «Союз» зарегистрировано в 2003 году, генеральным директором выступает Олег Медведко. Он также стал генеральным директором холдинговой компании «Новосибирский электровакуумный завод — Союз» (ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»). Медведко был назначен на должность в середине августа прошлого года. Отметим, ранее предприятием руководил отец Олега Медведко Виктор.

ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» входит в число стратегических предприятий России и является одним из крупнейших производителей электронных компонентов и технической керамики.

Напомним, идея покупки здания ДК «Энергия» под нужды Новосибирского театрального института обсуждалась в правительстве региона в марте 2021 года. В апреле инициативу региональных властей поддержали депутаты Законодательного собрания Новосибирской области. По словам министра культуры региона Натальи Ярославцевой, строительство нового здания для НГТИ обошлось бы бюджету примерно в 1 млрд руб., а аренда помещений для занятий — 15 млн руб. в год.