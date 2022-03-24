«МегаФон» подвел финансовые итоги четвертого квартала 2021 года

«МегаФон» подвел итоги работы в 2021 году. В четвертом квартале выручка оператора составила 97,1 млрд рублей, увеличившись почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль выросла в 7,4 раза, до 13,5 млрд рублей. Сервисная выручка «МегаФона» в четвертом квартале увеличилась на 7,4% до 84 млрд рублей.

«Основные драйверы позитивной динамики – это рост выручки от передачи данных (количество пользователей мобильной передачи данных выросло за год на 5,6%), контент-услуг, в том числе группы START, а также ИКТ-проекты, М2М-услуги и аналитические сервисы с использованием больших данных», – говорится в отчете компании. При этомв ыручка от международного роуминга росла в течение года в результате постепенного открытия границ и ослабления ограничений, связанных с пандемией.

Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в четвертом квартале увеличилась на 40,1%, до 13,1 млрд рублей. Ключевым фактором стал существенный рост активности покупателей в розничной сети, особенно в конце года, в предпраздничный период, когда наблюдался всплеск продаж, в частности, смартфонов высоких ценовых категорий.

Абонентская база «МегаФона» в России увеличилась на 5,7% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года и насчитывает 74,4 млн. Рост подключений связан, в частности, с предложением актуальных условий и опций в основной линейке #Безпереплат.

Общее количество базовых станций компании по итогам четвертого квартала превысило 203,6 тыс. Рост в сегменте 4G/LTE составил 16,1%. За счет активных инвестиций в сеть в предыдущие периоды компания продолжает развивать инфраструктуру и сохраняет лидерские позиции в области мобильной передачи данных без наращивания расходов.