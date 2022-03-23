Участки семи дорог за 128 млн рублей отремонтируют в Новосибирске

Новосибирские власти объявили торги на выполнение работ по ремонту семи дорог областного центра. Закончить работы необходимо до 5 августа текущего года.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объявил аукционы на ремонт участков семи дорог города. Начальная цена двух контрактов составляет более 128,2 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документам, заказчиком выступает МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства», источник финансирования: бюджет субъекта РФ – бюджет Новосибирской области на 2022 год.

Победители торгов проведут ремонт на проезде Виктора Ващука, улицах Военной, Немировича-Данченко, Чаплыгина, Ядринцевской, Максима Горького, Димитрова. В числе работ запланирован ремонт существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части: исправление продольного и поперечного покрытия путем фрезерования, устройство верхнего слоя покрытия, а также поднятие смотровых, дождеприемных колодцев до уровня верха покрытия и другое.

Уточняется, что гарантийный срок нижнего слоя покрытия составит пять лет, столько же продлится гарантия на верхний слой из асфальтобетона, щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Подать заявку на участие в аукционах можно до 31 марта. Завершить работы подрядчики должны до 5 августа текущего года.

Напомним, в начале марта стало известно о том, что в 2022 году Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области направит 4,5 млрд рублей на ремонт дорог в регионе.