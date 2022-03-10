Минтранс Новосибирской области по поручению губернатора ужесточил контроль за соблюдением правил применения технологий дорожного строительства, сроков и качества выполнения работ. В министерстве подвели итоги штрафных санкций за 2021 год – подрядным организациям начислено 104 млн рублей пени и штрафов. Это почти на 25% больше, чем в 2020 году в сопоставимых ценах.

В прошлом году губернатор Андрей Травников потребовал ужесточить контроль за соблюдением правил применения технологий дорожного строительства. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, подведомственное учреждение министерства – ГКУ НСО ТУАД работает с каждым подрядчиком индивидуально, контролирует выполнение работ и соблюдение сроков. В 2021 году им начислено штрафных санкций – 104 млн рублей. Основные их причины – нарушение сроков и качества работ.

«Взыскано с подрядчиков уже 91,2 млн рублей. Остальные штрафы подрядные организации оспаривают в судах. Удержанные средства перераспределяются в доход дорожного фонда, а затем направляются на объекты, которые не вошли в программу ремонта», – цитирует министра пресс-служба правительства Новосибирской области.

По видам работ и подрядчикам штрафы распределились следующим образом: более 47 млн рублей начислено подрядным организациям, занятым в ремонте и капитальном ремонте дорог; почти 21 млн рублей – осуществляющим строительство и реконструкцию объектов; более 26 млн рублей – содержание и 10 млн рублей – прочие виды работ (проектные организации и организации, реализующие мероприятия в сфере безопасности дорожного движения).

Начисленные штрафы приходятся на компании ООО «СИБКОМ», ООО «КМС-Строймонтаж», ООО «СК Монолит», ООО «СоюзДорСтрой», ООО «СК Магистраль», ООО «СтройСити», ООО «Новострой», ОАО «Новосибирскагропромдорстрой», АО «Новосибирскавтодор».

Ранее губернатор Новосибирской области потребовал синхронизировать программы работ коммунальных служб с работами по ремонту дорог, особенно в рамках нацпроекта БКД. Кроме того, глава региона поручил изменить подход к дорожным работам, заменяя устаревшие технологии на эффективные.